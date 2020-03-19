В США очікують декілька хвиль коронавірусу, які затягнуться на 18 місяців

Світові новини:Влада США припускає, що при стрімкому поширенні інфекції COVID-19 пандемія може тривати 1,5 року.

Адміністрація США готується до пандемії коронавірусної інфекції Covid-19, яка, можливо, триватиме 18 місяців і довше й включатиме кілька хвиль поширення вірусу, повідомив телеканал CNN із посиланням на федеральний план дій у позаштатній ситуації, що опинився у нього.

Водночас телеканал уточнює, що цей документ не свідчить про впевненість адміністрації, що ніби пандемія неминуче триватиме 18 місяців, а лише вказує на намір Вашингтона поліпшити свою готовність до реагування на довгострокову перспективу.

Зазначено, що урядовим службам важко прогнозувати, як поширюватиметься Covid-19, і наскільки небезпечний його спалах.

Згідно з документом, Вашингтон також готується до сценарію, за якого "через вплив нинішнього спалаху Covid-19 на системи постачання і транспортування, ймовірно, виникне брак (вантажів - ІФ) для адміністрації, приватного сектору й окремих американських споживачів". Зокрема, може йтися про респіратори та засоби індивідуального захисту.

Як зазначено в плані, хоча в США триває розробка вакцини проти коронавірусу, влада має діяти виходячи з того, що вакцину не буде отримано в короткі терміни, а її створення затягнеться.

Водночас, зазначає CNN, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі визнав, що науковцям ще багато невідомо про Covid-19.

За останніми даними, в США зафіксовано близько 9,4 тис. випадків захворювання, понад 150 осіб із Covid-19 померли. Близько 100 одужали. Решта проходить курс лікування.

CNN наголошує, що за останні 24 години кількість виявлених випадків зараження коронавірусом зросла в США більш ніж на 40%.