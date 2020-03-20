Губорнатор Каліфорнії запровадив суворий карантин

Світові новини:Це перше суворе обмеження, запроваджене на рівні окремого штату в США розпорядженням губернатора.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом віддав наказ на запровадження жорсткого карантину для всіх жителів американського штату через різке збільшення кількості хворих на новий коронавірус COVID-19. Про це йдеться в повідомленні CNN.

"Усім 40 мільйонам мешканцям штату Каліфорнія наказано залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Це перше суворе обмеження, запроваджене на рівні окремого штату в США розпорядженням губернатора. Воно набуло чинності ввечері четверга та залишатиметься чинним до наступного повідомлення.

При цьому в штаті залишатимуться відкритими АЗС, аптеки та продуктові магазини. Ресторани, які доставляють їжу, також продовжать працювати. Доступними залишатимуться й послуги банків, правоохоронних органів та деяких місцевих органів самоврядування.

Станом на зараз, Каліфорнія не є найбільш постраждалим штатом у країні. Загалом, у ньому виявлено близько 900 інфікованих на коронавірус, 19 померлих. Натомість найбільша захворюваність у США спостерігається в штатах Нью-Йорк (5,3 тисяч інфікованих) та Вашингтон (1,37 тисяч хворих).

Загалом, четвер став рекордним щодо поширення коронавірусу в США. Лише опівдні був зафіксований показник у 10 тисяч інфікованих по всій країні. Опівночі ця цифра сягнула 14 тисяч у всіх 50-ти американських штатах і столичному окрузі Колумбія.