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Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки

Американські авіакомпанії просять в уряду фінансової підтримки
08:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Авіаперевізники хочуть отримати $29 млрд прямої фінансової допомоги.

Аби уникнути колапсу через епідемію коронавірусу, американські авіакомпанії просять в уряду США надати фінансову допомогу. Про це йдеться у запиті об’єднання “Авіакомпанії для Америки”, яке представляє інтереси авіаційної індустрії США, пише Politico.

“Американські авіакомпанії просять про майже $60 млрд прямої допомоги та кредитних гарантій, що значно перевищує $15 млрд, виділених після терактів 11 вересня 2001 року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що авіаперевізники хочуть отримати $29 млрд прямої фінансової допомоги та ще стільки ж - у формі позик чи кредитних гарантій, а також знижок на деякі федеральні податки.

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За інформацією джерел Politico, аеропорти США також зазнають цього року величезних збитків та хочуть отримати від уряду $10 млрд.

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Все по темі:

США, Гроші, Авиа, Финансі, Коронавірус, Криза, Авікомпанії, Авіаперевізники.
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