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Трамп проведе зустріч із G7 по відеозв'язку

Трамп проведе зустріч із G7 по відеозв'язку
08:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Лідери країн G7 спілкуватимуться в такому режимі також у квітні й травні.

Президент США Дональд Трамп відмовився від проведення зустрічі лідерів країн G7 у червні в президентській резиденції у Кемп-Девіді через пандемію коронавірусу, замість цього буде організована відеоконференція.

Про це заявив у четвер заступник речника Білого дому Джуд Дір, повідомляє CNN.

"З метою, щоби кожна країна зосередила всі свої ресурси на протистоянні викликам COVID-19 у сфері охорони здоров'я та економіки, а також відповідно до розпорядження президента Трампа, директор Національної економічної ради США й головний координатор "Великої Сімки" у 2020 році Ларрі Кудлоу повідомив своїх колег, що саміт лідерів G7 США, запланований на червень у "Кемп-Девіді", проводитиметься у форматі відеотелеконференції", - заявив Дір.

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Нагадаємо: президент США Дональд Трамп провів відеоконференцію з лідерами G7 у понеділок. Головним питанням на порядку денному обговорень було реагування на неконтрольоване поширення коронавірусу у світі.

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США, Трамп, Коронавірус, Велика сімка.
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