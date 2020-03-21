Канада і США закривають кордон від туристів

Світові новини:Кордон залишатиметься закритим для туристів протягом щонайменше 30 днів, після чого доцільність продовження обмежень переглянуть.

Сьогодні опівночі Канада та США взаємно закрили кордон для усіх подорожувальників, які здійснюють “неважливі” подорожі. Про це йдеться у спільній заяві, поширеній офісом прем’єр-міністра Канади.

“Через епідемію Covid-19 США та Канада тимчасово забороняють усі неважливі міждержавні подорожі. У кожній державі ми заохочуємо людей бути обачними, уникаючи зайвого контакту один з одним. Цей спільний та взаємний крок є продовженням такого розсудливого підходу”, - зазначається у документі.

У відомстві пояснили, що “неважливими” вважатимуться усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок, однак поставки пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. “Ланцюги постачання, у тому числі вантажний транспорт, не постраждають від цього кроку. Американці та канадці також перетинають кордон щодня, аби виконувати важливу роботу чи для нагальних критичних потреб, і на ці подорожі теж впливу не буде”, - запевнили в офісі прем'єра.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.