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У США призупинили наймасштабніші в історії навчання Defender-Europe 20

У США призупинили наймасштабніші в історії навчання Defender-Europe 20
16:45 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Активна фаза навчань Defender-Europe 20 мала пройти у квітні-травні на території 10 країн у Європі.

США призупинили наймасштабніші в історії навчання Defender-Europe 20 у зв'язку із поширенням коронавірусу. Про це повідомили у Командуванні сухопутних військ збройних сил США у Європі (USAREUR).

«Реагуючи на нинішній спалах коронавірусу Covid-19, виконуючи вказівки міністра оборони США, ми внесли зміни у хід та масштаб навчань Defender-Europe 20», - заявили в USAREUR.

За задумом навчань, планувалося найбільше за попередні 25 років перекидання американських військ з території США до Європи.

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Метою навчань визначена демонстрація й удосконалення військових спроможностей Сполучених Штатів щодо перекидання військ до Європи та спільне із союзниками по НАТО і партнерами реагування на кризові ситуації.

Американські війська із середини лютого вже почали прибувати до аеропортів і морських портів Бельгії та Німеччини.

Станом на початок березня було проведено 15 перекидань американських військ до Європи із запланованих 27-ми. Загалом передислоковано 3,5 тис. особового складу із 17 тис., які планувалися для участі у навчаннях. Загалом у навчаннях мали взяти участь до 20 тис. особового складу.

Водночас, як заявили у USAREUR, із середини березня передислокацію з території Сполучених Штатів особового складу, цивільного персоналу, озброєння, військової техніки та обладнання припинено.

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Як наголошується, це викликано занепокоєннями та вжитими заходами безпеки щодо здоров'я військовослужбовців, цивільного персоналу та членів їхніх сімей, а також необхідністю підтримки бойової готовності військ.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, скасовано також проведення пов’язаних із Defence Europe 20 навчань, зокрема Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike та Swift Response.

Водночас вже передислокований до Європи підрозділ 116-ї танкової бригади Національної гвардії штату Айдахо проведе бойові стрільби та інші види бойової підготовки із союзниками у рамках навчань Allied Spirit.

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Решта вже передислокованих до Європи сил і засобів будуть повернуті до США.

Як повідомлялося, серед американських військових зафіксовано 35 випадків зараження коронавірусом.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

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США, Defender-Europe 20, Військові навчання, Коронавірус.
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