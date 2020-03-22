Трамп не планує повторно здавати аналізи на коронавірус

Світові новини:Трамп здав аналізи раніше в березні, тоді аналізи показали, що Трамп здоровий.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не бачить сенсу ще раз проходити тест на коронавірус COVID-19.

"Я добре почуваюся", - сказав він на брифінгу в Білому домі. Президент пояснив, що кілька разів на день йому, так само як і співробітникам Білого дому, міряють температуру.

На питання про те, чи планує він ще раз здати аналізи на коронавірус, Трамп відповів негативно.

Трамп здав ці аналізи раніше в березні, коли з'ясувалося, що він контактував із співробітником президента Бразилії, які захворів коронавірусом. Аналізи показали, що Трамп здоровий.

У п'ятницю стало відомо, що коронавірус діагностували у одного із співробітників віце-президента США Майка Пенса. В результаті Пенс сказав, що пройде перевірку на COVID-19.

Влада США закликає громадян на даному етапі проходити таку перевірку лише у випадках, коли ті відчувають симптоми, які можуть вказувати на зараження коронавірусом.