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Президент Бразилії проти карантину

Президент Бразилії проти карантину
07:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: www.dw.com

Світові новини:Президент країни заявив, що більшості людей нема чого боятися, оскільки вони "перехворіють у легкій формі".

Президент Бразилії Жаїр Болсонару у своєму зверненні до нації закликав мера Ріо-де-Жанейро і губернатора Сан-Паулу "повернутися до нормальності" та покінчити з карантинними заходами. Як повідомляє DW, Болсонару назвав коронавірус «невеликим грипом», розкритикував ЗМІ за поширення страхів і заявив, що регіональна влада повинна покінчити з концепцією "випаленої землі", як він назвав введені проти епідемії заходи.

"У групі ризику люди за шістдесят. Навіщо закривати школи?", — обурився президент.

Також, за словами Болсонару, жахлива ситуація зі смертністю від коронавірусу в Італії не повториться в Бразилії, оскільки в Латинській Америці молоде населення і тепліший клімат.

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Президент країни також заявив, що більшості людей нема чого боятися, оскільки вони "перехворіють у легкій формі".

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 422 945 випадків зараження коронавірусом, з яких 109 102 особи одужали та 18 907 людей померли. У Бразилії зафіксовано 2 247 випадків захворювання та 46 смерті.

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Бразилия, Президент, Карантин, Коронавірус.
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