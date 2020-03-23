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У США в'язнів випускають на свободу через коронавірус

У США в'язнів випускають на свободу через коронавірус
13:58 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Світові новини:Літніх людей і в'язнів з поганим станом здоров'я почали відпускати на волю через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Влада кількох американських штатів почала відпускати засуджених за нетяжкі злочини через побоювання поширення коронавірусу в переповнених тюрмах, повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, на свободу виходять, зокрема, літні люди і ув’язненні з поганим станом здоров’я.

Влада штатів Каліфорнія, Нью-Йорк, Огайо і Техас ухвалила також рішення заборонити допуск до в’язниць відвідувачів, обмежити пересування ув’язнених по території виправних установ.

Видання зазначає, що всього у США 2,2 млн в’язнів. Існують серйозні побоювання, що в ситуації, що склалася заразитися можуть не тільки вони, а й численні охоронці.

За даними WSJ, вже були випадки, коли позитивний тест на коронавірус здавали охоронці в Пенсільванії, Мічігані, Нью-Йорку і Вашингтоні. Так, в столиці захворів охоронець, який відповідав за перевезення засуджених до в’язниці, від нього могли заразитися і самі арештанти. У Нью-Йорку з підозрою на коронавірус були додатково ізольовані 30 ув’язнених.

За даними експертів, в американських в’язницях відбувають покарання більше 164 тисяч осіб у віці старше 55 років. Реальної можливості допомогти їм у разі подальшого перебування в місцях позбавлення волі в разі зараження у персоналу не буде. Немає і додаткових місць для ізоляції хворих.

Влада запевнила, що про масштабне звільнення мова не йде. Випускати будуть лише тих, хто не здійснював тяжких злочинів.

За даними Університету Джона Хопкінса, всього в США 35 224 інфікованих.

Раніше аналогічний захід застосували у Ірані, звільнивши десятки тисяч ув’язнених.У

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Америка, Тюрьма, Пандемия, В'язниця, Коронавірус, Іфекція, COVID-9.
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