США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу

Світові новини:Кількість загиблих в Китаї становить 3 281, видужали - 73 650 осіб.

Держсекретар США Майк Помпео розкритикував те, як Китай справляється зі спалахом коронавірусу, заявивши, що правляча в КНР Комуністична партія як і раніше приховує від світу інформацію, необхідну для запобігання нових випадків зараження. Про це американський високопосадовець заявив в інтерв'ю Washington Watch.

"Я стурбований тим, що це приховування, дезінформація, якою займається Комуністична партія Китаю, все ще позбавляє світ необхідних фактів, щоб ми могли запобігти повторенню нових випадків", — додав Помпео.

Він додав, що повільність Пекіна в обміні інформацією про вірус створила ризики для людей у всьому світі, що це "дійсно поставило під загрозу тисячі життів".

Нагадаємо: у Китаї зареєстровано 81 218 випадок захворювання. Кількість загиблих в країні становить 3 281, видужали - 73 650 осіб.