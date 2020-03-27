У Нью-Йорку встановлюють мобільні морги

У Нью-Йорку на вулицях почали встановлювати тимчасові морги для зберігання тіл померлих на тлі різкого зростання кількості смертей у США від коронавірусу. Таке спостерігається вперше після теракту 11 вересня 2001 року, повідомляє телеканал CNN.
«Трейлери-рефрижератори, які використовуватимуть як імпровізовані морги, будуть знаходитися біля двох лікарень з четверга, в той час як Нью-Йорк має справу з кількістю смертей, що зростає, в епіцентрі пандемії коронавірусу», - пишуть у виданні.
Востаннє, коли влада Нью-Йорка вживала такі радикальні заходи, був час після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Тоді офісу міської судової експертизи було доручено виявити десятки тисяч решток тіл з 2 753 осіб, які загинули в результаті руйнування Всесвітнього торгового центру.
Фото: CNN
За словами спікера Офісу головного судмедексперта Нью-Йорка Аї Ворті-Девіс, рефрижератори почнуть використовувати після перевищення ліміту місткості моргів, розташованих у шпиталях.
Водночас повідомляється, що їх використовуватимуть не конкретно для померлих через коронавірус, а для того, щоб розвантажити лікарняні морги, якщо вони будуть переповнені.
Один такий трейлер разом з розміщеними поряд спеціальними мобільними наметами вміщує від 3500 до 3600 тіл. В запасі у Офісу головного судмедексперта міста знаходиться 45 рефрижераторів.
Як зазначається, на даний момент у штаті Нью-Йорк від вірусу померло 385 людей.
Загалом, за даними Worldometer, у США зафіксовано більше 85 тисяч хворих на коронавірус і 1 304 смерті.