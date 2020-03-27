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У Нью-Йорку встановлюють мобільні морги

У Нью-Йорку встановлюють мобільні морги
14:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: CNN

Світові новини:Подібні тимчасові морги сигналізують про історичний виклик через кризу в галузі охорони здоров'я.

У Нью-Йорку на вулицях почали встановлювати тимчасові морги для зберігання тіл померлих на тлі різкого зростання кількості смертей у США від коронавірусу. Таке спостерігається вперше після теракту 11 вересня 2001 року, повідомляє телеканал CNN.

«Трейлери-рефрижератори, які використовуватимуть як імпровізовані морги, будуть знаходитися біля двох лікарень з четверга, в той час як Нью-Йорк має справу з кількістю смертей, що зростає, в епіцентрі пандемії коронавірусу», - пишуть у виданні.

Востаннє, коли влада Нью-Йорка вживала такі радикальні заходи, був час після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Тоді офісу міської судової експертизи було доручено виявити десятки тисяч решток тіл з 2 753 осіб, які загинули в результаті руйнування Всесвітнього торгового центру.

Фото: CNN

За словами спікера Офісу головного судмедексперта Нью-Йорка Аї Ворті-Девіс, рефрижератори почнуть використовувати після перевищення ліміту місткості моргів, розташованих у шпиталях.

Водночас повідомляється, що їх використовуватимуть не конкретно для померлих через коронавірус, а для того, щоб розвантажити лікарняні морги, якщо вони будуть переповнені.

Один такий трейлер разом з розміщеними поряд спеціальними мобільними наметами вміщує від 3500 до 3600 тіл. В запасі у Офісу головного судмедексперта міста знаходиться 45 рефрижераторів.

США обігнали Китай та Італію за кількістю інфікованих коронавірусом

Як зазначається, на даний момент у штаті Нью-Йорк від вірусу померло 385 людей.

Загалом, за даними Worldometer, у США зафіксовано більше 85 тисяч хворих на коронавірус і 1 304 смерті.

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Нью-Йорк, Смерть, Морг, Коронавірус, Мобільні морги, 11 вересня.
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