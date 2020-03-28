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Конгрес США схвалив "історичний" закон на порятунок економіки

Конгрес США схвалив "історичний" закон на порятунок економіки
03:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Сам Дональд Трамп заявив, що готовий підписати законопроект, як тільки документ надійде до Білого дому.

Палата представників США слідом за Сенатом ухвалила масштабний законопроєкт, який передбачає виділення 2 трлн доларів для пом'якшення економічних наслідків у Сполучених Штатах від пандемії коронавірусу. Голосування відбулося в п'ятницю.

У США називають цей законопроєкт "історичним", оскільки він є найбільшим пакетом економічної підтримки за всю історію Сполучених Штатів. Документ ухвалює масштабне фінансове вливання в національну економіку в зв'язку з її уповільненням, пов'язаним із введенням масового карантину через пандемію коронавірусу.

Законопроєкт виділяє, в тому числі, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $350 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути. Крім того, заходи підтримки передбачають масштабні фінансові вливання в економіку країни, яка вже відчула потужні наслідки від припинення виробництва та надання послуг, а також підвищення рівня безробіття.

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Тим часом, голосування в п'ятницю в Палаті представників не обійшлося без несподіванок. Конгресмен-республіканець Томас Мессі, представник консервативного крила, виступив з ініціативою про поіменне голосування в палаті замість висловлення одностайної згоди. Це означало необхідність для всіх законодавців їхати до Капітолію в умовах карантину, що особливо небезпечно, враховуючи похилий вік більшості конгресменів. Однак, Палата представників знайшла процедурний спосіб, як уникнути можливості для Мессі офіційно внести його пропозицію.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 577 939 осіб, з них 130 676 одужали і 26 477 померли. В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

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США, Экономика, Конгрес, Коронавірус, Конгрес США.
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