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У Нідерландах за добу виявили 1159 нових випадків коронавірусу

У Нідерландах за добу виявили 1159 нових випадків коронавірусу
19:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Ігри Нескорених 2020 перенесли на 2021 рік.

Станом на середину дня 28 березня у Нідерландах кількість хворих на коронавірусну хворобу зросла до 9762. Зафіксовано 93 летальні випадки. Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 93 пацієнтів померли, виявлено 1159 нових хворих. Загалом 9762 хворих і 639 померлих”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомлялося, у Нідерландах до 1 червня заборонені усі масові заходи. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро. До 6 квітня закриті школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали дотримуватися дистанції, не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. Втім, як заявив прем'єр-міністр Рютте, заходи довелося додатково посилити, оскільки багато людей не дотримуються запроваджених обмежень.

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На даний момент кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тисячі 256 випадків), Італії (86,5 тисяч) та КНР (81 тисяча 394).

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Пандемия, Хвороба, Нідерланди, Коронавірус.
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