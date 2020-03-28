Трамп думає над запровадженням карантину в Нью-Йорку

Світові новини:Майже половину випадків коронавірусу діагностовано у США, Італії, КНР.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у Нью-Йорку з метою уповільнити поширення коронавірусу в країні. Про це інформує BBC.

"Ми хотіли б зробити там (у Нью-Йорку - ред.) режим карантину, оскільки це епіцентр епідемії. Я обмірковую це", - сказав Трамп журналістам.

Слова Трампа пролунали на тлі того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Нью-Йорку збільшилася до понад 52 тисяч, у штаті зафіксовано щонайменше 728 летальних випадків.

Водночас губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що не обговорював таких заходів з президентом. "Я не розмовляв з ним про будь-який карантин", - сказав він журналістам незабаром після того, як провів телефонну розмову з Трампом.

Як повідомлялося, станом на 28 березня понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися корона вірусом, понад 28 тис. людей померли.