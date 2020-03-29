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Від коронавірусу в США померла маленька дитина

Від коронавірусу в США померла маленька дитина
09:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Світові новини:Інфікованому немовляті не було і року, зараз проводиться розслідування, щоб встановити точну причину смерті.

У США померло перше немовля, яке заразилося коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє пресслужба департаменту охорони здоров'я штату Іллінойс.

У повідомленні говориться про дитину з міста Чикаго, якій ще не було року.

"Ніколи ще не було смерті, пов'язаної з COVID-19, у немовляти. В даний час проводиться повне розслідування, щоб встановити причину смерті", йдеться в заяві.

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Відзначається, що літні люди найбільш схильні до ризику захворювання коронавірусом. Більше 85% смертей від COVID-19 в Іллінойсі припадають на людей у віці 60 років і старше, однак люди різного віку заражаються коронавірусом цього типу, заявили в департаменті.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в США перевищила 100 тис. осіб.

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США, Америка, Чикаго, Смерть, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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