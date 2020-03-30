США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19

Світові новини:Станом на 30 березня у світі зареєстрували 722 289 випадків зараження коронавірусом.

Дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

За час пандемії хворобу побороли 151 951 людина. Також у всьому світі зареєстрували 33 983 летальних випадки.

Лідером за кількістю випадків заражень є США. Там вірус підтвердили у 142 356 осіб, із яких вилікувались 4767 людей, померли – 2393.

В Італії вже захворіли 97 689 осіб. Водночас померли там 10 779 людей, вилікувались 13 030 хворих.

Іспанія звітує про 80 110 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6803 особи.