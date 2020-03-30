Штатом Арканзас США пройшовся потужний смерч (Відео)

Світові новини:По місту Джонсборо в американському штаті Арканзас в суботу, 28 березня, пронісся руйнівний торнадо.

Крім руйнувань декількох будинків і підприємств, шторм викликав витік газу в східній частині Джонсборо і частково зруйнував місцевий торговий центр.

Багато підприємств були вже закриті або спустошені через спалах коронавірусу, хоча по всьому штату не було видано жодного наказу про те, щоб залишатися вдома.

Місцева влада в даний час проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні сили Національної гвардії.

Щонайменше три людини отримали травми. Вітри були настільки сильними, що зійшов з рейок поїзд, повідомило Міністерство транспорту штату Арканзас. Лейтенант-губернатор штату Тім Гріффін в Twitter назвав спустошення "несамовитим".