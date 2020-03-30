Скачать
Понеділок, 30.03.2020
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

Трамп продовжив карантин в США до 30 квітня

Трамп продовжив карантин в США до 30 квітня
09:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив про продовження періоду карантин в країні у зв’язку з поширенням Covid-19 до 30 квітня.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп у неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Трамп, слід зауважити, висловлював сподівання, що США позбудуться цієї хвороби "до Великодня" - тобто до 12 квітня.

Американський президент звернувся до громадян після того, як кількість загиблих від коронавірусної хвороби в США перевищила 2460, а число заражених досягло понад 140 тисяч випадків – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Також Трамп наголосив під час свого брифінгу в Рожевому саду Білого дому, що "пік смертності настане, ймовірно, через 2 тижні".

Як повідомлялося, нещодавно губернатор Нью-Йорка заявив, що Covid-19 "поширюється швидше, ніж швидкісний поїзд".

США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19

Як відомо, в США наразі один із найшвидших темпів поширення коронавірусу.

Загальне ж число заражень цієї хворобою у світі станом на понеділок 30 березня вже перевищило 722 тисячі, з них летальних випадків – понад 33 тисяч.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Дональд Трамп, Коронавірус, 30 квітня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
04 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
05 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
У КНДР повідомили, що випробування &quot;надважкої&quot; зброї відбулися успішно
У КНДР повідомили, що випробування "надважкої" зброї відбулися успішно
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся