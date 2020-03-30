Трамп продовжив карантин в США до 30 квітня

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив про продовження періоду карантин в країні у зв’язку з поширенням Covid-19 до 30 квітня.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп у неділю анонсував розширення загальнонаціонального карантину на наступні 30 днів через подальше поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Трамп, слід зауважити, висловлював сподівання, що США позбудуться цієї хвороби "до Великодня" - тобто до 12 квітня.

Американський президент звернувся до громадян після того, як кількість загиблих від коронавірусної хвороби в США перевищила 2460, а число заражених досягло понад 140 тисяч випадків – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Також Трамп наголосив під час свого брифінгу в Рожевому саду Білого дому, що "пік смертності настане, ймовірно, через 2 тижні".

Як повідомлялося, нещодавно губернатор Нью-Йорка заявив, що Covid-19 "поширюється швидше, ніж швидкісний поїзд".

Як відомо, в США наразі один із найшвидших темпів поширення коронавірусу.

Загальне ж число заражень цієї хворобою у світі станом на понеділок 30 березня вже перевищило 722 тисячі, з них летальних випадків – понад 33 тисяч.