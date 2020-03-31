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За минулу добу США підтвердили 20 353 випадки зараження коронавірусом

За минулу добу США підтвердили 20 353 випадки зараження коронавірусом
10:02 Сьогодні Телеграф Українська правда

Світові новини:За час пандемії у США зафіксовано164 253 випадки інфікування вірусом COVID-19, наразі Штати займають перше місце за поширенням коронавірусу у світі.

Сполучені Штати за минулу добу підтвердили 20 353 випадки зараження коронавірусом. Померли за цей час 573 людини.

Про це свідчать дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Усього жертвами захворювання у Штатах стали 3170 осіб. Успішно подолали хворобу 5895 людей.

Найбільше смертей зафіксували у Нью-Йорку – 914.

За час поширення хвороби у США виявили 164 253 випадки інфікування.

З початку поточної доби там підтвердили 11 смертей та 409 випадків зараження

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США, Америка, Инфекция, Коронавірус, Covid-19, андемія.
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