Дані щодо поширення коронавірусу у світі

Новини України:США, Італія та Іспанія лідирує за показниками поширення коронавірусу.

Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 37686 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 11591 особа і в Іспанії - 7716. У Китаї – 3187 осіб за весь час епідемії.

Всього у світі 785709 інфікованих. У свою чергу, одужали 165837 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (164274), Італія (101739), Іспанія (87956), Німеччина (66885), Франція (45170) та Іран (41495).