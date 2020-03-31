COVID-19: Штати можуть "закрити"

Світові новини:Голова Білого дому США планує розширити обмеження на в’їзд до країни.

Окрім раніше затвердженої заборони на в’їзд у США для громадян європейських країн та Китаю, президент США Дональд Трамп має намір розширити цей список та посилити обмежувальні заходи щодо боротьби з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Дональд Трамп заявив, що США можуть розширити заборону на поїздки, що стосуються Європи та Китаю, а також включити у цей список ще декілька інших країн, оскільки США розширює свої зусилля для запобігання поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Трамп також додав, що вплив запроваджених обмежень на поїздки важко переоцінити та вже можна побачити результати такого рішення.

Раніше Трамп заявив про продовження періоду карантину в країні у зв’язку з поширенням COVID-19 до 30 квітня.

Нині США є країною із найбільшою кількістю осіб, інфікованих коронавірусом, загальне число яких становить понад 164 000.

За даними Worldmeters станом на 15.00 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 801 117, смертей – 38 771, а одужали наразі вже 172 319 осіб.