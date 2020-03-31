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Вівторок, 31.03.2020
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COVID-19: Штати можуть "закрити"

COVID-19: Штати можуть "закрити"
15:59 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Голова Білого дому США планує розширити обмеження на в’їзд до країни.

Окрім раніше затвердженої заборони на в’їзд у США для громадян європейських країн та Китаю, президент США Дональд Трамп має намір розширити цей список та посилити обмежувальні заходи щодо боротьби з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Дональд Трамп заявив, що США можуть розширити заборону на поїздки, що стосуються Європи та Китаю, а також включити у цей список ще декілька інших країн, оскільки США розширює свої зусилля для запобігання поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Трамп також додав, що вплив запроваджених обмежень на поїздки важко переоцінити та вже можна побачити результати такого рішення.

За минулу добу США підтвердили 20 353 випадки зараження коронавірусом

Раніше Трамп заявив про продовження періоду карантину в країні у зв’язку з поширенням COVID-19 до 30 квітня.

Нині США є країною із найбільшою кількістю осіб, інфікованих коронавірусом, загальне число яких становить понад 164 000.

За даними Worldmeters станом на 15.00 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 801 117, смертей – 38 771, а одужали наразі вже 172 319 осіб.

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Все по темі:

США, Карантин, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавірус, Covid-19.
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