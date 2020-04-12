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Трамп ввів режим масштабного лиха в США

Трамп ввів режим масштабного лиха в США
08:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Президент США Дональд Трамп вперше в історії США оголосив про режим масштабного лиха в усіх 50 штатах країни через пандемію коронавірусу.

Трамп оголосив режим масштабного лиха в штаті Вайомінг, який став останнім американським штатом з 50, де тепер діє це положення.

Це вперше в історії країни, коли вводиться такий режим на всій території США одночасно, повідомив заступник прессекретаря президента Джадд Дір.

Режим масштабного лиха надасть можливість усім штатам отримати федеральне фінансування для боротьби з епідемією коронавірусу.

Антирекорд у США: дві тисячі смертей за добу

Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в США – 20604 особи. США також є країною з найбільш швидким поширенням коронавірусу - 529887 осіб.

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Все по темі:

США, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавірус, Режим масштабного лиха.
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