Трамп ввів режим масштабного лиха в США

Світові новини:Президент США Дональд Трамп вперше в історії США оголосив про режим масштабного лиха в усіх 50 штатах країни через пандемію коронавірусу.

Трамп оголосив режим масштабного лиха в штаті Вайомінг, який став останнім американським штатом з 50, де тепер діє це положення.

Це вперше в історії країни, коли вводиться такий режим на всій території США одночасно, повідомив заступник прессекретаря президента Джадд Дір.

Режим масштабного лиха надасть можливість усім штатам отримати федеральне фінансування для боротьби з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в США – 20604 особи. США також є країною з найбільш швидким поширенням коронавірусу - 529887 осіб.