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Спецрейс з Вашингтону евакуює американців з України

Спецрейс з Вашингтону евакуює американців з України
17:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Світові новини:Платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, однак після повернення на батьківщину вони все ж мають відшкодувати витрати за переліт державі.

Державний департамент США та посольство США в Україні організовали спеціальний чартерний рейс для громадян США, їх дітей, чоловіків або дружин та легальних постійних мешканців Штатів для їх повернення додому з України.

Як повідомляє "Голос Америки", виліт спецборту запланований на 17:00 15 квітня, з аеропорту "Бориспіль". Час відправки та прибуття може бути змінений. Вільних місць в літаку вже немає.

Втім в Держдепі відзначають що усі ті, хто не встиг втім і досі мають бажання лишити Україну, мають написати їм на електронну пошту.

Громадян внесуть до списку на потенційний наступний рейс, або ж нададуть їм спеціальні інструкції до дій.

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Як повідомляється платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, втім по поверненню в США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки мають відшкодувати витрати за переліт державі.

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США, Вашингтон, Эвакуация, Спецрейс, Літак.
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