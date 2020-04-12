Спецрейс з Вашингтону евакуює американців з України

Світові новини:Платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, однак після повернення на батьківщину вони все ж мають відшкодувати витрати за переліт державі.

Державний департамент США та посольство США в Україні організовали спеціальний чартерний рейс для громадян США, їх дітей, чоловіків або дружин та легальних постійних мешканців Штатів для їх повернення додому з України.

Як повідомляє "Голос Америки", виліт спецборту запланований на 17:00 15 квітня, з аеропорту "Бориспіль". Час відправки та прибуття може бути змінений. Вільних місць в літаку вже немає.

Втім в Держдепі відзначають що усі ті, хто не встиг втім і досі мають бажання лишити Україну, мають написати їм на електронну пошту.

Громадян внесуть до списку на потенційний наступний рейс, або ж нададуть їм спеціальні інструкції до дій.

Як повідомляється платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, втім по поверненню в США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки мають відшкодувати витрати за переліт державі.