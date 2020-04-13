Кількість жертв від торнадо у США зростає (Фото)

Світові новини:Кількість загиблих унаслідок торнадо на півдні США зросло до 14 осіб.

"Через сильні шторми загинули щонайменше 14 осіб, ще сотні будинків були зруйновані на півдні США", - йдеться у повідомленні.

Тільки у штаті Міссісіпі, загинули в результаті торнадо щонайменше семеро осіб.

Ще п’ятеро померли від негоди у штаті Джорджія та один в Арканзасі.

Major #Tornado damage being reported across the Upstate. #Oconee Co. Emergency management confirming 1 person died in #Senece overnight. This is what's left of Seneca Baptist Church. pic.twitter.com/t88mJEZHd7 — Shale Remien (@ShaleRemien) April 13, 2020

У штаті Луїзіана губернатор Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайну ситуацію через "руйнівну шкоду" в регіоні.

Зазначається, що понад 860 тисяч людей залишилися без світла в результаті негоди на півдні Сполучених Штатів.

Нині негода наближається у бік східної частини країни.

Раніше повідомлялося про загибель шести осіб у південній частині американського штату Міссісіпі.