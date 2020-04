Кількість жертв від торнадо у США зростає (Фото)

"Через сильні шторми загинули щонайменше 14 осіб, ще сотні будинків були зруйновані на півдні США", - йдеться у повідомленні.

Тільки у штаті Міссісіпі, загинули в результаті торнадо щонайменше семеро осіб.

Ще п’ятеро померли від негоди у штаті Джорджія та один в Арканзасі.

Major #Tornado damage being reported across the Upstate. #Oconee Co. Emergency management confirming 1 person died in #Senece overnight. This is what's left of Seneca Baptist Church. pic.twitter.com/t88mJEZHd7