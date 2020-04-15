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Припинення фінансування ВООЗ Білл Гейтс не підтримує

Припинення фінансування ВООЗ Білл Гейтс не підтримує
12:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

"Призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я під час світової кризи охорони здоров’я настільки небезпечно, наскільки це і звучить. Їх робота сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе їх замінити. Світ потребує ВООЗ зараз більше, ніж будь-коли", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, на пресконференції у Білому домі Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб", - наголосив американський лідер.

Раніше рішення Трампа розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерріш, заявивши, що зараз "не час" для такого кроку.

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Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

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США, Билл Гейтс, ВООЗ, Фінансування.
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