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Американська влада поступово знімає санітарні обмеження

Американська влада поступово знімає санітарні обмеження
07:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:“Здорові американці тепер зможуть повернутися на роботу в міру того, як будуть дозволяти обставини”, - додав президент США.

Влада США приступає до “відкриття країни” - поступовому скасуванню санітарних обмежень, введених через поширення COVID-19. Про це заявив у четвер на брифінгу для журналістів у Білому домі президент США Дональд Трамп, передає УНН.

“Грунтуючись на найостанніших даних, наша команда експертів тепер згодна з тим, що ми можемо відкрити наступний фронт в нашій війні”, - сказав він. За словами американського лідера, мова йде про поступове скасування санітарних обмежень. “Саме це ми і робимо: ми знову відкриваємо нашу країну, і це треба зробити - Америка хоче відкритися, американці хочуть відкриття”, - підкреслив президент.

“Як я вже говорив протягом деякого часу, припинення роботи (підприємств) на загальнонаціональному рівні не є стійким і довгостроковим рішенням. Щоб зберегти здоров’я наших громадян, ми повинні також зберегти здоров’я і функціонування нашої економіки. У довгостроковій перспективі одне без іншого неможливо”, - переконаний він.

“Щоб доставляти харчі та медичні припаси, нам потрібна працююча економіка. І ми хочемо, щоб вона знову запрацювала дуже і дуже скоро. І саме це станеться. Я думаю, що почнеться справжній (економічний) бум”, - вважає американський президент.

Трамп повідомив також, що федеральний уряд дав губернаторам штатів рекомендації щодо поступового скасування санітарних обмежень. “Моя адміністрація оприлюднила нові федеральні рекомендації, які дозволять губернаторам зробити поетапні і продумані дії”, - зазначив він.

Президент пояснив, що план його адміністрації включає три фази на шляху до “відновлення... в економічному житті” США. “Ми не відкриваємо все відразу. Один обережний крок за раз. Деякі штати зможуть відкритися раніше інших”, - підкреслив глава вашингтонської адміністрації.

За його словами, губернатори штатів зможуть самі вирішувати, коли знімати введені обмеження. “Вони (штати) дуже різні. Якщо їм необхідно залишатися закритими, ми дозволимо їм робити це. І якщо вони вважатимуть, що настав час відкритися, ми надамо їм свободу і рекомендації, щоб здійснити це дуже і дуже швидко”, - сказав Трамп.

“Здорові американці тепер зможуть повернутися на роботу в міру того, як будуть дозволяти обставини”, - додав президент США. При цьому він підкреслив, що під час процесу зняття санітарних обмежень влада закликає громадян як і раніше дотримуватися запобіжних заходів, зокрема, дотримуватися норм соціальної дистанції і залишатися вдома в разі поганого самопочуття.

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Американський лідер також висловив упевненість в тому, що нинішні рекомендації дозволять владі США впоратися і з ще одним можливим спалахом коронавірусу - восени. “Якщо вірус повернеться восени, як може статися, на думку деяких вчених, то ці рекомендації гарантують, що наша країна буде функціонувати, що ми зможемо швидко знову погасити (новий спалах захворювання)”, - сказав Трамп.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей влади, в США зафіксовано понад 667 тис. випадків зараження коронавірусом. Померло понад 32 тис. осіб.

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США, Президент США, Карантин, Дональд Трамп, Білий дім, Covid-19, Американці, Санітарні обмеження.
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