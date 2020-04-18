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700 тисяч американців інфіковані COVID-19

700 тисяч американців інфіковані COVID-19
08:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Про це свідчать офіційні дані, зібрані Медичним університетом ім. Джона Гопкінса.

Кількість людей, які отримали позитивний результат тестування на коронавірус у США, подолала позначку 700 тис. в ніч проти суботи, ще понад 37 тис. осіб померли внаслідок захворювання.

Так, станом на 23.00 п'ятниці за Вашингтоном, у Сполучених Штатах налічувалось 701 475 інфікованих осіб. При цьому, 37 054 людини померли, одужали 59 452 пацієнта.

Найбільш критичною ситуація в США залишається в штаті Нью-Йорк, де зареєстровано понад 216 тис. випадків захворювання. Це більше, ніж в будь-якій іншій країні крім США. Високий рівень захворюваності спостерігається також у штатах Нью-Джерсі (75,3 тис.), Пенсильванія (27,7 тис.), Каліфорнія (26,1 тис.), Іллінойс (25,7 тис.). Флорида (22,6 тис.).

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У інших штатах рівень захворюваності на порядок нижчий. Найменше зареєстрованих хворих на території США – у штаті Аляска (300 людей).

Тим часом, у світі налічується понад 2,243 млн інфікованих COVID-19. З них понад 154,2 тис. людей померли, більше 569,5 тис. повністю одужали.

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США, Статистика, Коронавірус, Covid-19, Американці, Інфіковані.
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