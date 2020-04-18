Трамп сумнівається у статистиці коронавірусу в Китаї

Світові новини:Станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Президент США Трамп вважає, що Китай, напевно, має найбільшу кількість летальних випадків унаслідок пандемії Covid-19, точно більшу, ніж у США. Про це він написав у Twitter.

"Китай щойно оголосив про подвоєння кількості смертельних випадків від невидимої загрози. Справжня цифра напевно набагато вище за ці дані і набагато вище за показник США, навіть не можна порівнювати!", - написав Трамп.

Згідно з даними Worldometer, США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження та летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 710 272 людей, з них 37 175 померло та 63 510 одужало.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня у Китаї оголосили відкореговані дані захворювань та смертей від COVID-19 у місті Ухань – епіцентрі пандемії в Китаї. Замість раніше відомих цифр додалося ще 325 та 1290 випадків, відповідно. Таким чином, на 17 квітня загальна кількість захворювань становить 50333, летальних випадків 3869. Як пояснюють в КНР, коригування даних викликане тим, що на початку спалаху епідемії лікарні були надзвичайно зайняті порятунком хворих, тому мала місце певна неточність, несвоєчасна та іноді неправильна реєстрація.

Раніше, кілька днів тому глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Китай досі приховує інформацію про коронавірус, як і на початкових етапах. Також агентство Bloomberg повідомляло, що американська розвідка впевнена в тому, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу.