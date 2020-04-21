Розвідка США повідомляє про хворобу лідера Північної Кореї

Світові новини:Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в адміністрації США.

Американська розвідка перевіряє отриману інформацію про те, ніби лідер Кім Чен Ин перебуває у тяжкому стані після хірургічної операції.

"США вивчає розвідувальні дані про те, що життя лідера Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває у серйозній небезпеці після медичної операції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кім Чен Ин 15 квітня пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена. А востаннє його бачили на публіці за чотири дні до того на засіданні уряду. Як зауважує CNN, це викликало чутки про проблеми зі здоров'ям північнокорейського лідера.

Нагадаємо, Кім Чен Ин став верховним лідером КНДР у 2011 році, очоливши одну з найбільш закритих країн світу після смерті свого батька Кім Чен Іра.