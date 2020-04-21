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Розвідка США повідомляє про хворобу лідера Північної Кореї

Розвідка США повідомляє про хворобу лідера Північної Кореї
07:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в адміністрації США.

Американська розвідка перевіряє отриману інформацію про те, ніби лідер Кім Чен Ин перебуває у тяжкому стані після хірургічної  операції.

"США вивчає розвідувальні дані про те, що життя лідера Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває у серйозній небезпеці після медичної операції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кім Чен Ин 15 квітня пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена. А востаннє його бачили на публіці за чотири дні до того на засіданні уряду. Як зауважує CNN, це викликало чутки про проблеми зі здоров'ям північнокорейського лідера.

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Нагадаємо, Кім Чен Ин став верховним лідером КНДР у 2011 році, очоливши одну з найбільш закритих країн світу після смерті свого батька Кім Чен Іра.

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Все по темі:

США, КНДР, Ким Чен Ин, Північна Корея, Розвідка, Стан здоров'я, Медична операція.
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