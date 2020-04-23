Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення імміграції до США

Світові новини:Про свій намір призупинити потік іммігрантів в країну Трамп повідомив 21 квітня. Як писала газета The New York Times, йдеться про призупинення видачі грін-карт.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі оголосив, що підписав указ про припинення імміграції в країну. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Білого дому у Twitter.

“Це гарантує, що безробітні американці з усіх верств суспільства будуть першими в черзі на вакансії в міру того, як наша економіка буде зростати”, — йдеться в заяві. Там також зазначається, що такі заходи допоможуть США зберегти медичні ресурси.

Напередодні Трамп заявив, що обмеження, які будуть діяти принаймні 60 днів, дозволять захистити американців, які втратили робочі місця через кризу, викликану пандемією коронавірусу. По закінченні цього терміну адміністрація президента США продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності змінити або доповнити указ, додали в Білому домі.

Винятки будуть зроблені для медичних та інших працівників, чия допомога необхідна для боротьби зі спалахом коронавірусної інфекції, для подружжя та неповнолітніх дітей американських громадян, а також для “деяких інших іноземців”, пояснили в адміністрації президента.

Там також привели результати недавнього опитування USA Today/Ipsos, згідно з яким за тимчасове припинення імміграції виступають 80% американців. Ще 81% громадян США, опитаних Pew Research Center, розглядають імміграцію як масову загрозу.

Про свій намір призупинити потік іммігрантів в країну Трамп повідомив 21 квітня. Як писала газета The New York Times, йдеться про призупинення видачі грін-карт, які дають право проживати і працювати в США, не будучи громадянином країни. Газета повідомляла, що грін-карти будуть доступні тільки дітям і подружжю американців. CNN з посиланням на джерела писав, що влада може продовжити заборону на видачу робочих віз на120 днів, щоб згладити ситуацію з безробіттям.