Конгрес США виділив 500 млрд доларів на порятунок економіки

Світові новини:Після підтримки Конгресом законопроект передадуть президенту США Дональду Трампу, відзначає NYT. Раніше він вже висловив намір підписати документ.

Конгрес США схвалив пакет заходів з підтримки економіки на 484 млрд доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН. Раніше за документ вже проголосував американський Сенат.

Відповідно до законопроекту, близько 320 млрд доларів планується направити на фінансування програми кредитування Paycheck Protection Program (PPP), створеної для допомоги малим підприємствам. Крім того, 75 млрд доларів виділять лікарням, а ще 25 млрд доларів підуть на розширення програми тестування на коронавірус.

Після підтримки Конгресом законопроект передадуть президенту США Дональду Трампу, відзначає NYT. Раніше він вже висловив намір підписати документ.

Раніше, в кінці березня, Трамп підписав закон про пакет заходів економічної допомоги на 2,3 трлн доларів. Заходи передбачали позики для малого бізнесу, прямі виплати громадянам, а також тимчасове збільшення допомоги з безробіття і фінансування лікарень.

Згідно з останніми даними, в США було зафіксовано понад 856 тис. випадків зараження коронавирусной інфекцією. Країна лідирує за кількістю хворих у світі. Друге місце займає Іспанія, де виявили 213 тис. пацієнтів з COVID-19.