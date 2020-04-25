Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною

Державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що іранська космічна програма не має нічого спільного з мирною ініціативою й передбачає створення засобів доставки ядерної зброї. Він оприлюднив заяву, у якій закликав світ продовжити ембарго на постачання Ірану зброї, а ЄС – ввести санкції проти причетних до ракетної програми Тегерана.
"Впродовж років Іран стверджував, що його космічна програма є мирною і цивільною. Адміністрація Трампа ніколи не вірила цій вигадці. Цього тижня запуск військового супутника іранським Корпусом вартових ісламської революційної (який був оголошений терористичною організацією) підтверджує наші слова: іранську космічну програму не можна називати ані мирною, ані цивільною", - наголосив Помпео.
"Жодна країна ніколи не використовувала можливості таких міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) ні для чогось іншого, ніж для доставки ядерної зброї", - запевнив глава американської дипломатії.
У цьому зв'язку держсекретар США закликав міжнародну спільноту відкинути будь-яку можливість для Ірану розвивати технології, здатні запускати балістичні ракети.
У якості найпершого кроку, зазначив Помпео, потрібно "підтримати продовження ембарго ООН на звичайні озброєння для Ірану", яке закінчується в жовтні цього року. "Ми також закликаємо Європейський Союз ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, які працюють над ракетними програмами Ірану", - наголосив Помпео.
Як повідомлялося, у середу Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі. Водночас, у Пентагоні висловили сумніви, що цей пуск був успішним.