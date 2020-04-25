Помпео: Космічна програма Ірану не є ані мирною, ані цивільною

Світові новини:Глава Держдепартаменту США підкреслив, що запущений Тегераном ракетоносій включав технології, які використовують балістичні засоби доставки ядерної зброї.

Державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що іранська космічна програма не має нічого спільного з мирною ініціативою й передбачає створення засобів доставки ядерної зброї. Він оприлюднив заяву, у якій закликав світ продовжити ембарго на постачання Ірану зброї, а ЄС – ввести санкції проти причетних до ракетної програми Тегерана.

"Впродовж років Іран стверджував, що його космічна програма є мирною і цивільною. Адміністрація Трампа ніколи не вірила цій вигадці. Цього тижня запуск військового супутника іранським Корпусом вартових ісламської революційної (який був оголошений терористичною організацією) підтверджує наші слова: іранську космічну програму не можна називати ані мирною, ані цивільною", - наголосив Помпео.

"Жодна країна ніколи не використовувала можливості таких міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) ні для чогось іншого, ніж для доставки ядерної зброї", - запевнив глава американської дипломатії.

У цьому зв'язку держсекретар США закликав міжнародну спільноту відкинути будь-яку можливість для Ірану розвивати технології, здатні запускати балістичні ракети.

У якості найпершого кроку, зазначив Помпео, потрібно "підтримати продовження ембарго ООН на звичайні озброєння для Ірану", яке закінчується в жовтні цього року. "Ми також закликаємо Європейський Союз ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, які працюють над ракетними програмами Ірану", - наголосив Помпео.

Як повідомлялося, у середу Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі. Водночас, у Пентагоні висловили сумніви, що цей пуск був успішним.