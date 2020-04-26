США планує перезапуск економіки у травні

Світові новини:У більшості штатів США спостерігається стійке зниження захворюваності на Covid-19, тож влада країни розглядає травень як період для запуску економіки.

Про це речниця Білого дому Кейлі МакЕнані заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це справді виглядає так, - відповіла МакЕнані на запитання, чи стане травень перехідним місяцем для відновлення економіки США. - Лише 16 штатів відклали плани щодо перезапуску (економічної діяльності - ред.). Решта 34 штати заявляють, що планують зробити це найближчим часом".

Водночас речниця адміністрації Трампа зауважила, що "загалом у 46 штатах спостерігається зменшення кількості людей із симптомами хвороби як у Covid-19".

У цьому зв'язку МакЕнані висловила тверде переконання, що "економіка відновиться і поверне дуже потужні позиції".

Як повідомляв Укрінформ, у США зареєстровано понад 924,5 тис. інфікованих коронавірусом. 52,7 тис. хворих померли, 99,3 тис. одужали.