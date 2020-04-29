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Хіларі Клінтон закликала підтримати Байдена на виборах у США

Хіларі Клінтон закликала підтримати Байдена на виборах у США
08:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Байден подякував Клінтон і висловив надію, що разом вони зможуть прибрати Трампа з Білого дому.

Колишня держсекретар США і кандидатка в президенти Хілларі Клінтон заявила, що підтримує на виборах президента Джо Байдена.

"Я дуже рада бути частиною вашої кампанії не тільки для підтримки, але і для того, щоб висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах", - заявила Клінтон.

Байден подякував Клінтон і висловив надію, що разом вони зможуть прибрати Трампа з Білого дому.

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Як повідомляв УНІАН, американський сенатор Берні Сандерс припиняє свою кампанію за висунення в президенти США від Демократичної партії.

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США, Хиллари Клинтон, Вибори, Трамп, Джо Байден, Підтримала, Колишня держсекретар США.
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