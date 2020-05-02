Трамп призначив посла США в Україні

Світові новини:Номінований Трампом посол нині є радником з питань оборони США по Україні.

Американський президент Дональд Трамп призначив послом США в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона. Про це повідомляє Білий дім.

«Кейта Дейтона з Вашингтону призначити Надзвичайним і Повноваженим послом Сполучених Штатів Америки в Україні», – йдеться у повідомленні.

З 2010 року Дейтон обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла у Гарміші (Німеччина). Крім того, він є старшим радником з питань оборони США по Україні.

Дейтон був координатором з питань безпеки у палестинсько-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планів і політики штабу США, директором операцій розвідки Пентагону й аташе з питань оборони у посольстві США в Росії.

Як повідомлялося, Трамп продовжив американські санкції проти Росії за анексію Криму.