Трамп планує поновити поїздки країною з наступного тижня

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив про наміри відновити подорожі країною вже з наступного тижня. Планується, що першою його поїздкою стане штат Аризона.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Думаю, я поїду до Аризони наступного тижня, чекаю цього з нетерпінням... І я збираюсь, я сподіваюсь, незабаром ще в Огайо... Ми почнемо трохи рухатись. Сподіваюсь, це не буде в далекому майбутньому, коли у нас будуть масштабні турне, і люди сидітимуть поруч один з одним ”, - заявив Трамп під час круглого столу з представниками бізнесу.

Зазначається, що президент США майже місяць перебував у Білому домі, обмеживши пересування через спалах коронавірусу.

Видання наголошує, що Аризона є важливим штатом під час президентських виборів, які мають відбутися у США в листопаді цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у США зареєстровано 1 095 210 випадків COVID-19, зокрема 63 861 летальний випадок.