У США офіційно схвалили препарат для лікування хворих на коронавірус

Світові новини:Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання препарату Ремдесивір в екстрених випадках лікування коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні FDA 1 травня.

Препарат призначатимуть для тяжких випадків інфікування серед дітей і дорослих за відсутності інших альтернативних методів лікування.

Як писав УНІАН, хворі на коронавірус пацієнти, які приймали Ремдесивір, одужували на 30% швидше, ніж ті, хто вживав плацебо. Американські науковці зареєстрували перший випадок, коли було продемонстровано чіткий ефект у лікуванні небезпечної недуги.

Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації.