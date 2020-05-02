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У США офіційно схвалили препарат для лікування хворих на коронавірус

У США офіційно схвалили препарат для лікування хворих на коронавірус
11:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Світові новини:Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання препарату Ремдесивір в екстрених випадках лікування коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні FDA 1 травня.

Препарат призначатимуть для тяжких випадків інфікування серед дітей і дорослих за відсутності інших альтернативних методів лікування.

Як писав УНІАН, хворі на коронавірус пацієнти, які приймали Ремдесивір, одужували на 30% швидше, ніж ті, хто вживав плацебо. Американські науковці зареєстрували перший випадок, коли було продемонстровано чіткий ефект у лікуванні небезпечної недуги.

Американська розвідка заявляє, що COVID-19 має природне походження, а не штучне

Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації.

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США, Препарат, Вирус, Коронавірус, Covid-19.
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