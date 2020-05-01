Скачать
П'ятниця, 01.05.2020
Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії
Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги
Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги
Durex: з'явилася тенденція - люди стали менше займатися сексом через карантин
Durex: з'явилася тенденція - люди стали менше займатися сексом через карантин

Американська розвідка заявляє, що COVID-19 має природне походження, а не штучне

Американська розвідка заявляє, що COVID-19 має природне походження, а не штучне
16:48 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash

Новини науки:У розвідувальних службах США переважає думка, що COVID-19 не створений людиною, а є природним коронавірусом, ендемічним для деяких видів кажанів, виявлених у Китаї, повідомило у п'ятницю американське оборонне видання Military.

У розвідувальних службах США переважає думка, що COVID-19 не створений людиною, а є природним коронавірусом, ендемічним для деяких видів кажанів, виявлених у Китаї, повідомило у п'ятницю американське оборонне видання Military.

За їхніми даними, ймовірно, вірус не призначався для військових цілей. Проводжувані дослідження в Уханському інституті були частиною ширших зусиль, які частково фінансуються урядами США і Канади, з вивчення патогенних мікроорганізмів коронавірусу, в яких брали участь кілька науково-дослідних інститутів.

"Однак величезні людські й економічні втрати, заподіяні вірусом, засвідчили, наскільки потужною біологічною зброєю може бути цей коронавірус та інші патогенні мікроорганізми", - зазначає видання.

При цьому наголошується, що США можуть пережити, хоча і з величезними економічними втратами, пандемію COVID-19, але їх низка з періодами в кілька років спустошить американську економіку та позбавить США статусу великої держави. Зазначається також, що таку перспективу враховують вороги США.

Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня

Американські експерти зазначають, що COVID-19 продемонстрував глибоку вразливість США і всього світу до таких пандемій, які можуть повторитися в майбутньому. Цей факт і усвідомлення того, що такі спалахи хвороби можуть повторитися, матимуть серйозний вплив на питання національної безпеки США і стануть важливим фактором у визначенні та формуванні того, яким буде "новий нормальний" період після пандемії, вважають американські експерти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Розвідка, Коронавірус, Походження вірусу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перше травня 2020: привітання у прозі та картинках
02 Сьогодні відзначають День праці
03 Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
04 Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
05 З Кореї доставили захисні костюми для медиків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
У Молдові близько 1000 медиків захворіли на COVID-19
У Молдові близько 1000 медиків захворіли на COVID-19
Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину
Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину
ЄС підрахував збитки від COVID-19: які прогнози
ЄС підрахував збитки від COVID-19: які прогнози
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся