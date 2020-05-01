Американська розвідка заявляє, що COVID-19 має природне походження, а не штучне

Новини науки:У розвідувальних службах США переважає думка, що COVID-19 не створений людиною, а є природним коронавірусом, ендемічним для деяких видів кажанів, виявлених у Китаї, повідомило у п'ятницю американське оборонне видання Military.

У розвідувальних службах США переважає думка, що COVID-19 не створений людиною, а є природним коронавірусом, ендемічним для деяких видів кажанів, виявлених у Китаї, повідомило у п'ятницю американське оборонне видання Military.

За їхніми даними, ймовірно, вірус не призначався для військових цілей. Проводжувані дослідження в Уханському інституті були частиною ширших зусиль, які частково фінансуються урядами США і Канади, з вивчення патогенних мікроорганізмів коронавірусу, в яких брали участь кілька науково-дослідних інститутів.

"Однак величезні людські й економічні втрати, заподіяні вірусом, засвідчили, наскільки потужною біологічною зброєю може бути цей коронавірус та інші патогенні мікроорганізми", - зазначає видання.

При цьому наголошується, що США можуть пережити, хоча і з величезними економічними втратами, пандемію COVID-19, але їх низка з періодами в кілька років спустошить американську економіку та позбавить США статусу великої держави. Зазначається також, що таку перспективу враховують вороги США.

Американські експерти зазначають, що COVID-19 продемонстрував глибоку вразливість США і всього світу до таких пандемій, які можуть повторитися в майбутньому. Цей факт і усвідомлення того, що такі спалахи хвороби можуть повторитися, матимуть серйозний вплив на питання національної безпеки США і стануть важливим фактором у визначенні та формуванні того, яким буде "новий нормальний" період після пандемії, вважають американські експерти.