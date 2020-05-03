У США протягом дня Covid-19 забрав більше життів ніж теракт 11 вересня

Світові новини:Зростання смертності у США спостерігається в час, коли частина штатів оголосили про відновлення роботи бізнесу та "повернення до нормального життя".

У США найбільше смертей від COVID-19 за добу зафіксували 30 квітня, тоді померло 2909 осіб.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Це майже стільки ж втрат, як під час терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді, за офіційними даними, померло або зникли безвісти 2973 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання смертності у США спостерігається в час, коли частина штатів оголосили про часткове відновлення роботи бізнесу та "повернення до нормального життя".

"Останнім часом американськими штатами прокотилась хвиля протестів проти карантинних заходів. Найгучніші акції протестів відбулися у Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Теннессі, Нью-Йорку та Флориді", - підкреслює видання.

Серед штатів, що вже оголосили послаблення карантинних обмежень і почали відновлювати роботу життєво не важливого бізнесу, є Джорджія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас. У Джорджії відновив роботу майже увесь бізнес.

Фахівці попереджають, що кількість померлих внаслідок захворювання коронавірусом може бути вищою за офіційні дані, оскільки багато пацієнтів помирають вдома та їх не включають до статистики.

Крім того, чимало людей з COVID-19 помирають від інфаркту й вони також не завжди входять до статистичних даних.

Довідка: Станом на 3 травня у США зафіксовано 1 132 539 випадків коронавірусу, з них 29 078 за останню добу. Померло з початку епідемії 66 369 осіб, за останню добу – 1 426.