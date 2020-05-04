Трамп вважає, що США даремно платили ВООЗ $450 мільйонів на рік

Світові новини:Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров’я за те, що вона «не впоралася з пандемією коронавірусу».

«ВООЗ виявилася катастрофою. США даремно платила організації 450 мільйонів доларів на рік, в той час як Китай – лише 38 мільйонів. Проте ВООЗ виявилася більш політизованою, ніж усі наші лідери до того. ВООЗ пропустила кожен виклик», - про це повідомляє Foxnews із посиланням на заяву Трампа під час недільної пресконференції

Таким чином, наголосив Трамп, ВООЗ фактично захищала інтереси КНР, яка, за словами американського президента, «відповідальна» за поширення коронавірусу.

Президент США раніше заявляв, що розглядає декілька варіантів «відповідальності» Китаю за пандемію.

Як повідомлялося, станом на 4 травня число випадків коронавірусу в США є найбільшим у світі - 1 118 384.