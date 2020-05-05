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У штаті Техас частково відкрили кінотеатри

У штаті Техас частково відкрили кінотеатри
02:19 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Unsplash

Світові новини:Їм дозволено функціонувати з наповненням не більше 25%.

Як ми вже розповідали, незважаючи на те, що США при погляді ззовні виглядають державою з сильною централізованою владою, насправді централізована вона тільки в тих сферах, де управління відбувається на федеральному рівні - відносини з іншими державами, армія і т.д. У всьому ж іншому уряди окремих штатів досить самостійні. До того ж вони можуть в тому, що стосується приватного бізнесу, лише визначати рамки, в яких він працює, а ось вже як в них працювати, вирішують представники самого бізнесу. Все це чітко виявилося два тижні тому в зв'язку з рішенням губернатора Джорджії відкрити в цьому штаті кінотеатри вже з 27-го квітня.

Тоді Національна асоціація кінотеатрів виступила із заявою, де нагадала, що більшість кінотеатрів належить загальнонаціональним мережам - і, відповідно, рішення про їх відкриття буде приймати керівництво мереж. Так сталося на минулих вихідних і в іншому американському штаті - другому за кількістю жителів в США після Каліфорнії Техасі.

Як повідомляє Deadline, в ці вихідні дві кінопрокатні мережі використали для пробного тестування дозвіл губернатора штату відкрити кінотеатри з наповнюваністю не більше 25%, дотримуючись при цьому всіх правил обережності - соціальне дистанціювання, обробку місць загального користування дезінфікуючими препаратами і т.п.

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Інші великі мережі вирішили за краще залишити двері своїх кінотеатрів закритими. До того ж, повідомляє Deadline, в субботу в Техасі третій день поспіль було зареєстровано понад тисячу заражень коронавірусом за день.

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США, Техас, Штат Техас, Кінотеатри.
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