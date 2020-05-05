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Держсекретар США Помпео, запевняє, що США мають докази походження коронавірусу з лабораторії

Держсекретар США Помпео, запевняє, що США мають докази походження коронавірусу з лабораторії
05:39 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Світові новини:Держсекретар США Майк Помпео видав сенсаційну заяву.

Державний секретар США Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в Китаї. За його словами, американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу розпочалася саме з лабораторії в Ухані.

"Ми з самого початку говорили, що це вірус, який з'явився в китайському місті Ухань. Китай і раніше заражав світ, у них і раніше були лабораторії, які не відповідають стандартам. Це не перший раз, коли світ зазнав впливу вірусу, що з'явився через помилку в китайській лабораторії.

Зараз розвідка збирає всю інформацію щодо поширення коронавірусу. Розвідувальне співтовариство, як і раніше, працює. Розвідка повинна продовжувати проводити перевірки, щоб ми були впевнені. Я можу заявити, що ми маємо значний обсяг доказів того, що це з'явилося з лабораторії в Ухані.

Чи міг вірус бути штучно створеним? Зараз експерти говорять про його неприродне походження. Очевидно, найкращі експерти поки вважають, що він був створений людиною. У мене немає причин не вірити цьому на даному етапі".

Але коли йому нагадали, що розвідка США зробила офіційну заяву, зазначивши зворотне, що науковий консенсус полягав в тому, що вірус не був створений людиною або генетично модифікований, Помпео відповів: "Це вірно. Я згоден з цим".

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Втім, те, що вірус з'явився природнім шляхом, не виключає можливості його витоку з китайської лабораторії. Крім того, Помпео знову звинуватив китайську владу в спробах приховати частину інформації про поширення коронавірусу.

Через пандемію коронавірусу припинені майже всі національні футбольні чемпіонату, багато спортивних змагань були скасовані або перенесені на більш пізні терміни.

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Китай, США, Лаборатория, Ухань, Майк Помпео, Коронавірус, Походження вірусу, Держсекретар, Докази.
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