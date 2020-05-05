ВООЗ назвала спекулятивною заяву США щодо вірусу у лібораторії Уханю

Світові новини:Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає спекулятивною заяву держсекретаря США Майка Помпео про те, що джерелом нового коронавірусу SARS-CoV-2 став Уханський інститут вірусології, повідомляє гонконгська газета South China Morning Post.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає спекулятивною заяву держсекретаря США Майка Помпео про те, що джерелом нового коронавірусу SARS-CoV-2 став Уханський інститут вірусології, повідомляє гонконгська газета South China Morning Post.

"Ми не отримували від уряду Сполучених Штатів жодних даних або конкретних доказів щодо передбачуваного походження вірусу – тож, на наш погляд, це (твердження про лабораторне походження коронавірусу - ІФ) залишається спекулятивним", - наводить видання слова директора програми ВООЗ із НС у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна.

Він додав, що ВООЗ, будучи "організацією, що керується фактами", була б рада отримати будь-яку інформацію про походження SARS-CoV-2.

"Якщо такі дані та докази є, то рішення про те, коли ними поділитися і чи поділитися, залишається за урядом Сполучених Штатів, але ВООЗ складно діяти в такому інформаційному вакуумі", - додав Раян.

У неділю держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів "витоку" нового коронавірусу з уханської лабораторії. Помпео утримався від відповіді на запитання про те, чи було поширення вірусу навмисним або ж це сталося внаслідок інциденту в лабораторії.

Раніше Fox News повідомляв, що США проводять повномасштабне розслідування щодо походження коронавірусу й того, чому в КНР не вдалося швидко зупинити його поширення. Згідно з однією з версій телеканалу, у Вашингтоні не виключають, що вірус походить із наукової лабораторії в китайському місті Ухані.

Президент США Дональд Трамп висловлювався стосовно цієї проблеми більш обережно, звинувачуючи Китай у приховуванні інформації про спалах пневмонії невідомого походження та її масштаби. Він не виключав, що у відповідь на "помилку" китайської влади підвищить імпортні мита на товари з КНР.

Водночас у національній розвідці США висловили припущення, що COVID-19 був синтезований штучно.