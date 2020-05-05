США спрогнозували подвоєння кількості жертв від COVID-19

Світові новини:Різке зростання цифр пов'язане з ослабленням соціального дистанціювання і підвищеною мобільністю в США.

Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті, на чиї дані часто посилається Білий дім планує переглянути свій прогноз щодо смертей від коронавірусу у бік підвищення.

Нова цифра - 135 тис. людей. Таким чином, прогноз перевищує попередню цифру майже вдвічі - раніше йшлося про 72 433 померлих.

Відповідно до внутрішнього документу, на який посилається The New York Times, адміністрація президента Дональда Трампа прогнозує зростання кількості заражень і смертей від коронавірусу. Мова йде про 3 тис. померлих щодня до 1 червня. За даними Університету Джонса Хопкінса, за останній тиждень в США щодня вмирали близько 2 тис. осіб.

Різке зростання цифр цих двох прогнозів пов'язане з ослабленням соціального дистанціювання і підвищеною мобільністю в США. Штати по всій країні, включаючи Флориду, Колорадо, Індіану, Небраску і Південну Кароліну - послабили обмеження в спробі перезавантажити економіку і заспокоїти громадян.

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що фахівці із США переконані, щозможуть створити вакцину від коронавірусу до кінця року. США знаходяться на першому місці серед країн за числом тих, що заразилися коронавірусом (понад 1,1 млн осіб).