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Вівторок, 05.05.2020
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У США почали тестувати на людях вакцину проти COVID-19

У США почали тестувати на людях вакцину проти COVID-19
17:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Американський фармацевтичний гігант Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях у США.

"Американський фармацевтичний гігант Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech розпочали випробування експериментальної коронавірусної вакцини на людях у США", - про це повідомляє CNN.

Учасниками випробування стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Минулого тижня учасникам дослідження в Німеччині ввели дози вакцини, а нині випробування проводяться у Медичній школі Нью-Йорку імені Гроссмана та Медичній школі університету Меріленду.

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Всесвітня організація охорони здоров'я інформує, що у світі вісім вакцин наразі перебувають у фазі клінічного випробування, а понад 100 інших знаходяться на попередніх етапах.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

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США, Вакцина, Коронавірус, Covid-19.
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