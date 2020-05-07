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Джо Байден випереджає Трампа у передвиборчому рейтингу

Джо Байден випереджає Трампа у передвиборчому рейтингу
07:12 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Передає УНН із посиланям на The Hill.

Колишній віце-президент США Джо Байден має перевагу у 4 пункти над чинним президентом Дональдом Трампом напередодні президентських виборів 2020 року. Про це йдеться в новому опублікованому в середу дослідженню Economist/YouGov.

Байден отримав підтримку 46 відсотків зареєстрованих виборців в опитуванні, а Трамп відстає, маючи 42 відсотки. Ще 4 відсотки зареєстрованих виборців сказали, що проголосують за когось іншого, а 5 відсотків сказали, що не впевнені.

Видання зазначає, що ці дані збігаються з опитуванням проведенним минулого тижня, яке показало, що Байден випередив Трампа на 6 пунктів з різницею: 47 до 41%.

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З’їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Демократи сподівалися, що раннє зібрання дасть партії більше часу для об’єднання навколо кандидата, який може перемогти чинного президента Дональда Трампа.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вибори президента, Перевага, Виборчий рейтинг.
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