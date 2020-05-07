Американці після пандемії купують більше потрібні продукти для життя

Світові новини:В умовах карантину американці радикально змінили свої споживчі звички, передає УНН із посиланням на chicago.cbslocal.com.

В умовах карантину американці радикально змінили свої споживчі звички, передає УНН із посиланням на chicago.cbslocal.com.

Так, жителі США стали набагато більше купувати хлібобулочних виробів, алкоголю і заморожених продуктів. При цьому, американці стали рідше купувати квіти, косметику і засоби для гоління.

Так, у квітні 2020 року, у порівнянні з квітнем минулого року, попит на тісто для печива виріс на 285%, на яйця - на 45%, кондитерські вироби з борошна - на 74%, борошно - на 99%, заморожені продукти - на 45%.

"Американці - не єдина нація, яка любить солодке. В останні тижні в Італії продажу марскапоне виросли на 177%. Французи стали купувати більше дріжджів і цукру (+169%), а німці - морозива (+149%)", - йдеться у повідомленні.

Алкогольні напої і раніше залишаються топовим товаром у продуктовому кошику американців, пише видання. Попит на алкоголь зріс на 28%.

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У той же час, в умовах карантину жителі США стали менше купувати косметики і засобів для гоління (-17%).

Попит на квіти також впав - на 49% за рік.

Продажі спиртного помітно зросли і в інших країнах, серед яких Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія та ін.

В Україні, за деякими даними, відзначалося зростання попиту на міцний алкоголь на рівні 4-5%.

Відзначимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").