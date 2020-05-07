У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина

У Росії за останню добу зафіксовано 11 231 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

У Росії за останню добу зафіксовано 11 231 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, всього в країні зафіксовано 177 160 тисяч випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільний канал в Telegram.

“За останню добу в Росії виявлено 11 231 хворий новою коронавірусною інфекцією в 84 регіонах, з них 5471 (48,7%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 2476 осіб”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що всього в країні виявлено 177 160 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 23 803 осіб.

Також за добу зафіксовано 88 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1625 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 летальних. Приріст випадків захворювання за добу — 507, що більше, ніж добою раніше.