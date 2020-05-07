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Четвер, 07.05.2020
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
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Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві

Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві
13:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Також мер Собянін заявив про запровадження режиму обов'язкового носіння масок і рукавичок у громадських місцях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що реальне число тих, що заразилися коронавірусом в столиці, складає близько 300 тисяч осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

«Реально хворих в місті ще більше. За скринінговим дослідженням їх там в районі 2-2,5 відсотка від усього населення Москви. У перерахунку на цифри - це близько 300 тисяч», - сказав він.

Також Собянін заявив про запровадження режиму обов'язкового носіння масок і рукавичок у громадських місцях.

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Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, в Росії виявлено 177 160 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 1625 летальних випадків, одужали 23 803 людини.

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Москва, Статистика, Собянин, Коронавірус, Інфіковані.
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