Коронавірус в Росії: 300 тисяч осіб інфіковано в Москві

Також мер Собянін заявив про запровадження режиму обов'язкового носіння масок і рукавичок у громадських місцях.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що реальне число тих, що заразилися коронавірусом в столиці, складає близько 300 тисяч осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

«Реально хворих в місті ще більше. За скринінговим дослідженням їх там в районі 2-2,5 відсотка від усього населення Москви. У перерахунку на цифри - це близько 300 тисяч», - сказав він.

Також Собянін заявив про запровадження режиму обов'язкового носіння масок і рукавичок у громадських місцях.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, в Росії виявлено 177 160 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 1625 летальних випадків, одужали 23 803 людини.