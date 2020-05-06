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У Білорусі понад 19 тисяч людей захворіли на коронавірус

У Білорусі понад 19 тисяч людей захворіли на коронавірус
21:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

У Білорусі підтверджено 19 255 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.

«У Білорусі на 6 травня зареєстровано 19 255 осіб з позитивним аналізом на COVID-19», - про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

За минулу добу приріст становив 905 випадків.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі, загалом у країні вже одужали й виписані 4 388 пацієнтів (плюс 617 пацієнтів за добу), у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

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За весь період поширення інфекції на території країни померло 112 людей.

Повідомляється, що загалом у Білорусі проведено 220 045 тестів на COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 744 765 випадкі вкоронавірусу, зокрема 258 884 летальні випадки, і 1 249 328 людей одужали.

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Пандемия, Хвороба, Білорусь, Коронавірус, Covid-19.
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